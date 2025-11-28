НАВЕРХ
Захарова посоветовала «вызвать санитаров» для Каллас

Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Фото: © МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что главе европейской дипломатии Кае Каллас нужно вызвать санитаров после ее слов о количестве войн, развязанных Россией.

Ранее Каллас заявила, что за последние 100 лет Россия напала более чем на 19 стран, на некоторые из них три или четыре раза. При этом, по ее словам, ни одна из этих стран не нападала на Россию.

«Вызывайте санитаров. Я теперь понимаю, почему меня сегодня на брифинге журналисты попросили прокомментировать отказ Госсекретаря США (Марко - ред.) Рубио с ней встречаться — это небезопасно», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Она предложила «врунгильде» Каллас рассказать, сколько раз страны западных объединений нападали на суверенные государства хотя бы за последние 100 лет.

«Или ей для этого и суток не хватит?» — задалась вопросом Захарова.

Политика
