Путин сравнил китайские и европейские электромобили

Китай делает автомобили лучше и дешевле, заявил президент России Владимир Путина в интервью главному редактору «Номад ТВ» Наталье Кролевич.

«В том же Китае, в Китайской Народной Республике начали появляться такие товары, которые стали более конкурентноспособными, чем европейские. Последний пример — электромобили», — отметил Путин.

По его словам, европейский автопром «продолжает загибаться». Также Путин сравнил экономику Азии и Европы, заявив, что объем экономики азиатских стран расширяется, а экономика Европы «скукоживается».

Причем проблемы в экономике Европы начались естественным путем и не связаны с ситуацией на Украине, считает президент.