НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Греф назвал нормальный курс доллара

Источник:
рбк
546 2
Деньги
Фото: © Sibnet.ru

Равновесный курс, который угодил бы и импортерам, и экспортерам, варьируется в пределах 98–105 рублей за доллар, считает глава «Сбера» Герман Греф.

Сейчас курс российской валюты слишком крепкий, приводит РБК заявление Грефа. Он составляет почти 79 рублей за доллар.

По его словам, равновесный курс должен быть в районе 98–105 рублей за доллар. «Это тот курс, который должен был бы быть при нормализации рынка, и который бы устроил, собственно говоря, экспортеров, и помог бы импортерам с точки зрения создания естественного барьера на границе», — пояснил Греф.

Недавнее укрепление курса российского рубля стало следствием двух факторов: жесткой денежно-кредитной политики, а также разовых факторов, в частности снижения спроса на валюту со стороны компаний, которые в начале осени накапливали ее для выплат.

Еще по теме
Небольшие банки выступили против запрета скидок на маркетплейсах
Хуснуллин назвал ставку по ипотеке для активной стройки жилья
Лишь 8% россиян могут накопить на первый взнос по ипотеке за два года
Минстрой посчитал сделки на вторичном рынке опасными
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Загадочный объект 3I/ATLAS взял курс на Землю
Срок службы российского интернета подошел к концу
Зеленский заявил о «критическом моменте» для Украины
Американский профессор назвал виновников конфликта на Украине
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
32
Зеленский заявил о «критическом моменте» для Украины
30
Опубликован встречный план Евросоюза по Украине
26
Американский профессор назвал виновников конфликта на Украине
24
Представитель США предупредил Киев о неминуемом поражении
21
Евросоюз потребовал от России сократить военный бюджет