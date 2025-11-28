Греф назвал нормальный курс доллара

Равновесный курс, который угодил бы и импортерам, и экспортерам, варьируется в пределах 98–105 рублей за доллар, считает глава «Сбера» Герман Греф.

Сейчас курс российской валюты слишком крепкий, приводит РБК заявление Грефа. Он составляет почти 79 рублей за доллар.

По его словам, равновесный курс должен быть в районе 98–105 рублей за доллар. «Это тот курс, который должен был бы быть при нормализации рынка, и который бы устроил, собственно говоря, экспортеров, и помог бы импортерам с точки зрения создания естественного барьера на границе», — пояснил Греф.

Недавнее укрепление курса российского рубля стало следствием двух факторов: жесткой денежно-кредитной политики, а также разовых факторов, в частности снижения спроса на валюту со стороны компаний, которые в начале осени накапливали ее для выплат.