Черная пятница стартовала в России

Российские ретейлеры начали продавать товары со скидками в рамках крупнейшей распродажи года — Черной пятницы. Распродажа в 2025 году официально стартовала 28 ноября в 00.00 по московскому времени.

Черная пятница продлится три дня — до 23.59 по московскому времени 30 ноября, при этом в некоторых магазинах график распродажи отличается от официального интервала. Например, Ozon запустил период больших скидок еще 24 ноября.

Участие в Черной пятнице принимают все крупные отечественные и зарубежные торговые площадки — в частности, AliExpress, Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», «Мегамаркет». В России распродажа проводится с 2013 года.

Электроника и бытовая техника традиционно остаются одним из самых активных сегментов в период распродаж. Также существенные скидки можно ожидать в таких категориях, как одежда, обувь, ювелирные украшения, косметика и парфюмерия, аксессуары.

Так, в прошлом году самыми востребованными категориями на маркетплейсе Ozon стали одежда и крупная бытовая техника — продажи в денежном выражении за период выросли в два раза. «Яндекс Маркет» отмечал повышенную активность в категориях электроники и товаров для дома.