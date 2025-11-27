Адольф Гитлер победил на выборах в Намибии

Политик Адольф Гитлер Уунона одержал победу на региональных выборах в Намибии, он баллотировался от правящей партии «Народная организация Юго-Западной Африки Намибии».

Переизбрание стало уже пятым подряд — он занимает место члена регионального совета провинции Ошана от округа Омпунджа с 2004 года, передает Namibian. Это орган регионального самоуправления с преимущественно исполнительными и административными функциями.

Адольф Гитлер в ходе предвыборной кампании уточнил, что такое необычное имя выбрал для него отец, который не до конца понимал, в честь кого решил назвать сына. В Намибии распространены немецкие имена, так как страна до 1915 года была колонией Германии.

По словам намибийского политика, он не имеет ничего общего с нацистскими преступлениями, а на публичных мероприятиях использует только имя Адольф, предпочитая не использовать его вторую часть.