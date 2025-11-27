НАВЕРХ
Путин призвал страны ОДКБ перевооружиться российским оружием

ТАСС
Президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ
Российские вооружения доказали свою эффективность в реальных боевых действиях, и Москва предлагает союзникам по ОДКБ программу масштабного оснащения такой техникой, заявил президент России Владимир Путин.

«Россия будет и далее плотно взаимодействовать с союзниками по всем вопросам укрепления военного потенциала ОДКБ. Основные усилия сосредоточим на повышении боеспособности национальных контингентов и совершенствовании управления коллективными силами», — приводит ТАСС заявление Путина.

Президент России предложил запустить масштабную программу оснащения коллективных сил современными образцами вооружений и техники, доказавшими свою эффективность в ходе реальных военных действий.

Путин подчеркнул, что Москва намерена развивать сотрудничество стран объединения «на принципах подлинного союзничества, дружбы и добрососедства, уважения и учета интересов друг друга, взаимовыручки и поддержки».

Председательство России в ОДКБ, начинающееся с нового года, пройдет под девизом «Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель - общая ответственность».

