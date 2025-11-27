НАВЕРХ
Россияне рассказали о самых желанных новогодних подарках

Источник:
Sibnet.ru
Подарок
Фото: © Sibnet.ru

Россияне начали готовиться к новогоднему торжеству раньше, чем в прошлом году, и все больше людей покупают подарки заблаговременно, свидетельствуют данные опроса, проведенного SimpleWine и OMI (Online Market Intelligence).

Если в прошлом году 50% респондентов откладывала покупку подарков на последние две недели перед праздником, то в этом таких людей стало меньше — 39%. Треть россиян начали подготовку за месяц до Нового года, а 18% — за два месяца и более, приводят «Известия» результаты опроса.

Если о подарках, которые россияне хотели бы получить, то здесь лидируют практичные и универсальные категории. В первую очередь это электроника и бытовая техника (30%), далее идут подарочные сертификаты (24%), косметика и парфюмерия (23%), а также товары для дома и ювелирные украшения (по 20%).

При этом пожелания россиян несколько отличаются от того, что они сами планируют дарить. Самыми популярными при выборе подарка по-прежнему остаются сладости и конфеты (51%). Вырос интерес к новогодним сувенирам (с 31% до 35%), косметике и парфюмерии (с 30% до 35%), товарам для дома (с 27% до 32%), подарочным сертификатам (с 20% до 23%), а также одежде и аксессуарам (с 16% до 21%).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЭтикет подарков: бюджетные и запретные

Алкоголь остается не только частью праздничного стола, но и одним из популярных подарков — его планируют преподнести 18% опрошенных. При этом получить алкоголь в качестве презента не против гораздо больше россиян — 73%.

На вопрос «Какой именно алкоголь они бы хотели в подарок», респонденты чаще всего отмечали виски. С незначительным отрывом идут российское игристое, импортное игристое, французское шампанское, французский коньяк.

Жизнь #Общество
