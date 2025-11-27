США обсудят гарантии Украине только после мирной сделки

Соедиенные Штаты согласятся на предоставление каких-либо гарантий безопасности Украине только после заключения мирной сделки, заявил госсекретарь США Марко Рубио европейским союзникам.

Рубио во время телефонного разговора с европейскими партнерами заявил, что президент США Дональд Трамп позже проведет переговоры о долгосрочных гарантиях безопасности Киева, которые «обеспечат чувство безопасности», рассказали Politico источники.

Но, по их словам, прежде чем Трамп согласится на какие-либо гарантии безопасности Украине, он хочет, чтобы Украина заключила мирное соглашение.

Первоначальный мирный план США из 28 пунктов предусматривал в том числе получение Украиной надежных гарантий безопасности. После переговоров в Женеве этот документ сократили до 22 пунктов, говорил Трамп. Официально план нигде не публиковался.

Обговаривался возможный визит президента Украины в США, чтобы обсудить с Трампом наиболее чувствительные аспекты мирного плана. Сам Зеленский назвал условием для встречи с президентом США присутствие европейских союзников

Трамп же заявил, что ожидает встречи с Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным в ближайшее время, но только когда «соглашение о прекращении этой войны станет окончательным или на его заключительной стадии».

Он поручил своему спецпредставителю Стиву Уиткоффу прилететь в Россию на переговоры с российским президентом, а министру армии США Дэну Дрисколлу — контактировать с Киевом.