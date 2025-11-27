Хуснуллин назвал ставку по ипотеке для активной стройки жилья

Жилье в России будет активно строиться при ставках по ипотеке 5–6%, но они невозможны при инфляции 10%, сказал заместитель председателя российского правительства Марат Хуснуллин.

«Я всегда свою позицию озвучивал и озвучиваю, что, чтобы страна активно строилась, ставка должна быть 5–6%. Мы сегодня видим, когда ставка 6% по семейной ипотеке, конечно, желающих очень много», — приводит РБК слова Хаснуллина, сказанные им на форуме Domclick Digital Day.

Но при инфляции 10% ставка по ипотеке 5–6% не может быть, указал вице-премьер. «Найти баланс ключевой ставки, инфляции и ставки по ипотеке — задача правительства, ЦБ, Министерства финансов и всех участников рынка», — добавил он.

В Минфине ожидают снижения ставок по ипотеке на 4–5 п.п. в 2026 году. По данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), на конец ноября 2025 года средние ставки по рыночной ипотеке на готовое жилье составляют 21,25%, на новостройки — 21,2%.