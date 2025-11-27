Триллер «Умри, моя любовь» с Лоуренс и Паттинсоном вышел в прокат

кадр из фильма "Умри, моя любовь" (реж. Линн Рэмси)

Психологический триллер «Умри, моя любовь», исследующий тему послеродового психоза, вышел в российский прокат. Главные роли исполнили Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон.

По сюжету картины, влюбленная пара Грейс и Джексон переезжают из шумного Нью-Йорка в горы Монтаны, чтобы начать жизнь заново. Однако, их страсть постепенно угасает, ей на смену приходят взаимные претензии и ссоры, а с рождением ребенка ситуация только усугубляется.

Мнения критиков и обычных зрителей на агрегаторе Rotten Tomatoes по поводу картины разошлись. Первые дали фильму 73% свежести, отметив потрясающую игру Лоуренс и творческую смелость режиссера Линн Рэмси, поднявшую непростую и часто замалчиваемую тему.

Зрители оценили картину лишь на 46 баллов из 100, отметив операторскую работу, но критикуя за почти полное отсутствие сюжета, вычурность и бессвязность.

На IMDb «Умри, моя любовь» имеет рейтинг 6.6. На «Кинопоиске» – 6.8.