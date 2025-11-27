Степашин предсказал добровольное воссоединение Одессы с Россией

Воссоединение Одессы и Николаева с Россией в перспективе произойдет на добровольной основе, считает бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.

«Мне бы, честно говоря, очень хотелось, чтобы Одесса и Николаев были в составе моей страны, но чтобы это было без войны, а добровольно. Я думаю, это следующий этап», — приводит ТАСС слова Степашина, сказанные им в ответ на вопрос, должна ли Россия в ходе СВО вернуть Одессу и Николаев.

По его мнению, «сейчас стоит сосредоточиться на мирном урегулировании, в том числе на предлагаемом США плане из 28 пунктов, а дальше будет видно».

Одесса основана в 1794 году рескриптом императрицы Екатерины II. К концу XIX века она стала одним из крупнейших и богатейших городов Российской империи. Была столицей Новороссии. Важнейший морской порт страны в царские и советские времена.

Николаев основан в 1788 году указом князя Григория Потемкина. Город был крупнейшим судостроительным центром Российской империи и СССР.