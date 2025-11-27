НАВЕРХ
Афганец открыл огонь по Нацгвардии у Белого дома в Вашингтоне

Источник:
Sibnet.ru
189 0
Сотрудники Секретной службы и ФБР США
Фото: Wiki image 2000 / CC BY-SA 4.0

Выходец из Афганистана открыл огонь по бойцам Национальной гвардии США у Белого дома в Вашингтоне, сообщили американские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах.

Стрельба в одном квартале от Белого дома произошла около 22.15 мск. Тяжелые ранения получили двое бойцов Нацгвардии США, которые патрулировали этот район. Они госпитализированы в критическом состоянии, заявил на брифинге директор ФБР Кэш Патель.

Стрелявший задержан. Взятые у него отпечатки пальцев совпали с данными мужчины, который иммигрировал в США из Афганистана после вывода американских войск из этой страны, рассказали источники телеканала CNN.

Подозреваемым является 29-летний гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал, который въехал в США в 2021 году, сообщили CBS News неназванные сотрудники правоохранительных органов.

ФБР расследует стрельбу как потенциальный акт международного терроризма.

Белый дом после этого закрылся на локдаун. Президент США Дональд Трамп в момент происшествия находился в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Он заявил, что стрелявший «заплатит очень высокую цену».

ЧП #Громкое дело
Обсуждение (0)
pepelmetal

Это есэс, нам повезло, наблюдаем закат есэсовской цивилизации)

mosquito__2010

понесло гашишистов цивилизованных по ухабам да по кочкам.не ну если западная украина хотела вступить...

Удавиков

коррупционному сектору не хочет объявить

se 34

Победители будут и это конечно же не Зелебоба