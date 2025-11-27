YouTube позволит пользователям настраивать рекомендации

Американская корпорация Google приступила к тестированию функции «Ваша персонализированная лента» в видеохостинге YouTube. Она должна помочь более точно настраивать ленту рекомендаций на главной странице.

Функция появилась в тестовом режиме у случайных пользователей видеохостинга. Рядом с надписью «Главная» они могут заметить кнопку Your Custom Feed. Нажав на нее, можно вручную ввести интересные пользователю темы роликов, чтобы алгоритмы YouTube работали более точно.

«Эта функция разработана для того, чтобы предоставить вам простой способ управления предлагаемым контентом», — говорится в сообщении Google.

Сейчас повлиять на работу алгоритмов YouTube можно лишь с помощью кнопки «Не интересно», которую приходится нажимать при запуске каждого «не попавшего» в интересы пользователя ролика. Новая функция призвана упростить этот процесс и устранить хаос, периодически возникающий в ленте рекомендаций.