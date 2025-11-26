НАВЕРХ
Критерии статуса многодетной семьи пересмотрят

Президент Владимир Путин поручил утвердить единые подходы к установлению статуса многодетной семьи, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Правительство до 1 марта 2026 года должно изучить критерии выдачи удостоверения о статусе. В частности, проверить механизмы выдачи удостоверения семьям, в которых родители прописаны в разных регионах.

По действующему законодательству, статус многодетной семьи присваивается по месту прописки, а не по месту фактического проживания. Он выдается семьям, воспитывающим троих и более несовершеннолетних детей.

Однако если родители имеют прописку в разных регионах, то для получения удостоверения многодетной семьи они в настоящее время вынуждены собирать документы в разных субъектах. Предполагается, что новые критерии снимут эту проблему.

Число многодетных семей в России с начала текущего года выросло более чем на 8%. По итогам десяти месяцев 2025 года число воспитываемых в таких семьях детей достигло 9,2 миллиона.

Жизнь #Законы
