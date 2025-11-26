Сенатор предложил возобновить выпуск «бобиков» — УАЗ-469

Сенатор Айрат Гибатдинов предложил возобновить производство УАЗ-469 — надежных «бобиков», они будут востребованы на СВО.

«Эти автомобили проверены с советских времен. Они мобильные и маневренные. Простота конструкции, недорогое производство и возможность ремонта в полевых условиях имеют особое преимущество — на передовой такие машины нужны каждый день», — сообщил Гибатдинов ТАСС.

Сенатор назвал достоинством автомобиля тент, который можно снять за минуту, что дает «бойцам больше маневренности». Аналог «бобика» — «Хантер» — выходит очень малыми партиями, добавил он.

УАЗ считает, что с 1972 года и не прекращал производство модели 469. Со временем совершенствовалась линейка силовых агрегатов, трансмиссии, прокомментировала пресс-служба завода «Газете.Ru».

Внедорожник «УАЗ Хантер» в нынешнем виде имеет право на существование только из-за отсутствия альтернативы, но ему на замену следовало бы построить такой автомобиль, как китайский BAW BJ 212, заявлял вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.