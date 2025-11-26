НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Захарова обвинила ЕС в стремлении сорвать урегулирование на Украине

Источник:
Sibnet.ru
90 1
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Фото: © МИД России

Европейские средства массовой информации и политики хотят сорвать урегулирование конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Это не про то, чтобы заработать себе очки. Это не для того, чтобы подкрепить свою позицию за счет привлечения масс. Это для того, чтобы, первое, сорвать политико-дипломатическое урегулирование и манипулировать, второе, ситуацией в своих целях». — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, дипломата, сейчас на фоне инициативы Вашингтона поднимается информационный шум, это происходит всегда, когда у Запада что-то идет не по плану.

Захарова добавила, что как только европейцы слышат слова «мирный план», «переговоры», «контакты», у них скулы сводит, это то, что идет им против шерсти.

Еще по теме
Трамп сообщил о сокращении мирного плана с 28 до 22 пунктов
Представитель США предупредил Киев о неминуемом поражении
Киев счел декабристов «имперцами» и запретил их
Песков назвал «вакханалией» ситуацию вокруг мирного плана США
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Загадочный объект 3I/ATLAS взял курс на Землю
Зеленский обратился к народу Украины с экстренным сообщением
Зеленский заявил о «критическом моменте» для Украины
Россия получила американский мирный план по Украине
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

mosquito__2010

твоя сопливая ирония была бы отличной поддержкой украине да только кладбища украинские переполнены тебе...

Удавиков

коррупционному сектору не хочет объявить

korvinsS

Цитата(Uynachalnica @ 24.11.2025, 17:00) Вот уже и до нас добрались.До них добрались и до вас доберутся)

Denis-ka

Это как с оборудованием Google из-за которого якобы YouTube и некоторые другие сервисы не грузят? Че-т...