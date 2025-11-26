Европейские средства массовой информации и политики хотят сорвать урегулирование конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Это не про то, чтобы заработать себе очки. Это не для того, чтобы подкрепить свою позицию за счет привлечения масс. Это для того, чтобы, первое, сорвать политико-дипломатическое урегулирование и манипулировать, второе, ситуацией в своих целях». — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, дипломата, сейчас на фоне инициативы Вашингтона поднимается информационный шум, это происходит всегда, когда у Запада что-то идет не по плану.

Захарова добавила, что как только европейцы слышат слова «мирный план», «переговоры», «контакты», у них скулы сводит, это то, что идет им против шерсти.