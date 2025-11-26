Сервис проверки возраста по биометрии запустят в России

Сервис подтверждения возраста по биометрии в ближайшее время заработает в России, сообщил заместитель председателя российского правительства Дмитрий Григоренко.

«Сейчас мы разработали и планируем в ближайшее время запустить сервис применения, использования биометрии для защиты несовершеннолетних от покупки разных товаров с возрастными ограничениями в интернете», — приводит ТАСС слова Григоренко, сказанные им в Совете Федерации.

Ранее заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов заявил, что использование биометрических данных может стать эффективной альтернативой традиционным способам подтверждения возраста при покупке продукции с ограничениями, в частности алкоголя.

По его словам, такая технология позволила бы исключить возможность приобретения возрастных товаров лицами, которым это запрещено.

Чекушов отметил, что интеграция биометрии в процессы продаж может свидетельствовать о продвижении цифровых решений и технологическом развитии страны.