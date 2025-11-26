НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты #Мобильная связь Умный дом

Сервис проверки возраста по биометрии запустят в России

Источник:
РИА Новости
219 1

Сервис подтверждения возраста по биометрии в ближайшее время заработает в России, сообщил заместитель председателя российского правительства Дмитрий Григоренко.

«Сейчас мы разработали и планируем в ближайшее время запустить сервис применения, использования биометрии для защиты несовершеннолетних от покупки разных товаров с возрастными ограничениями в интернете», — приводит ТАСС слова Григоренко, сказанные им в Совете Федерации.

Ранее заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов заявил, что использование биометрических данных может стать эффективной альтернативой традиционным способам подтверждения возраста при покупке продукции с ограничениями, в частности алкоголя.

Минцифры запустит эксперимент по продаже вина на маркетплейсах

По его словам, такая технология позволила бы исключить возможность приобретения возрастных товаров лицами, которым это запрещено.

Чекушов отметил, что интеграция биометрии в процессы продаж может свидетельствовать о продвижении цифровых решений и технологическом развитии страны.

Еще по теме
Гибрид самолета и дирижабля создадут в России
Navio представила концепт беспилотного электробуса
Что такое интернет вещей: удобство и опасности IoT
Первый российский человекоподобный робот завалился на сцене
смотреть все
Хайтек #Техника
Как сделать
Топ-5 сервисов для перевода аудио в текст
25.09.25, 21:41
11323
0
Как удалиться из «Одноклассников»: инструкция
Сделать это можно как на сайте, так и в мобильном приложении
24.09.25, 22:28
10479
0
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
20.08.25, 23:04
29054
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
46785
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
134366
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
132948
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
166493
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
155841
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2761248
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
181911
0
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Загадочный объект 3I/ATLAS взял курс на Землю
Зеленский обратился к народу Украины с экстренным сообщением
Зеленский заявил о «критическом моменте» для Украины
Россия получила американский мирный план по Украине
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

mosquito__2010

твоя сопливая ирония была бы отличной поддержкой украине да только кладбища украинские переполнены тебе...

Удавиков

коррупционному сектору не хочет объявить

korvinsS

Цитата(Uynachalnica @ 24.11.2025, 17:00) Вот уже и до нас добрались.До них добрались и до вас доберутся)

Denis-ka

Это как с оборудованием Google из-за которого якобы YouTube и некоторые другие сервисы не грузят? Че-т...