Церемония вручения Открытой Евразийской премии «Бриллиантовая бабочка» состоится в четверг, 27 ноября. Победитель получит не только статуэтку, но и премию в 1 миллион долларов.

Идею новой кинематографической премии принадлежит режиссеру Никите Михалкову. «Это будет евразийский "Оскар". В нем будут принимать участие картины, соответствующие тем идеалам, которые мы вместе сформулируем», — говорил он в 2022 году.

Картины на премию представили более 30 сран — Россия, Китай, Турция, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Сербия, Узбекистан, Венесуэла, Куба, Сенегал, ЮАР, Пакистан, Беларусь, Индонезия, Вьетнам, Иран и другие.

«Бриллиантовую бабочку» будут присуждать в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучший оператор», «Лучший композитор», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший актёр второго плана», «Лучшая актриса второго плана», «Лучший художник», «Лучший фильм страны, не входящей в Евразийское пространство», «Приз за вклад в мировой кинематограф».

Наградой будет статуэтка в виде золотой бабочки, украшенной драгоценными камнями. Победитель в номинации «Лучший фильм» получит премию, эквивалентную 1 миллиону долларов, в остальных номинациях — по 250 тысяч долларов.

Россию на киносмотре представляет картина режиссера Андрея Зайцева «Двое в одной жизни, не считая собаки».