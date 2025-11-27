НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

Придуманный Михалковым евразийский «Оскар» вручат впервые

Источник:
Sibnet.ru
231 0
Премия «Бриллиантовая бабочка»
Фото: © телеграм-канал «Бриллиантовая бабочка»

Церемония вручения Открытой Евразийской премии «Бриллиантовая бабочка» состоится в четверг, 27 ноября. Победитель получит не только статуэтку, но и премию в 1 миллион долларов.

Идею новой кинематографической премии принадлежит режиссеру Никите Михалкову. «Это будет евразийский "Оскар". В нем будут принимать участие картины, соответствующие тем идеалам, которые мы вместе сформулируем», — говорил он в 2022 году.

Картины на премию представили более 30 сран — Россия, Китай, Турция, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Сербия, Узбекистан, Венесуэла, Куба, Сенегал, ЮАР, Пакистан, Беларусь, Индонезия, Вьетнам, Иран и другие.

«Бриллиантовую бабочку» будут присуждать в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучший оператор», «Лучший композитор», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший актёр второго плана», «Лучшая актриса второго плана», «Лучший художник», «Лучший фильм страны, не входящей в Евразийское пространство», «Приз за вклад в мировой кинематограф».

Наградой будет статуэтка в виде золотой бабочки, украшенной драгоценными камнями. Победитель в номинации «Лучший фильм» получит премию, эквивалентную 1 миллиону долларов, в остальных номинациях — по 250 тысяч долларов.

Россию на киносмотре представляет картина режиссера Андрея Зайцева «Двое в одной жизни, не считая собаки».

Еще по теме
Аглая Тарасова получила три года условно за вейп с наркотиками
«Зверополис 2» выходит в мировой прокат
Джеки Чан и Крис Такер сыграют в боевике «Час пик 4»
Джеймс Кэмерон призвал отказать фильмам Netflix в праве на «Оскар»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Загадочный объект 3I/ATLAS взял курс на Землю
Зеленский заявил о «критическом моменте» для Украины
Россия получила американский мирный план по Украине
Раскрыта тайна врезавшегося в самолет United Airlines объекта
Обсуждение (0)
Картина дня
Белое вещество выпало из носа Зеленского. ВИДЕО
Трамп сообщил о сокращении мирного плана с 28 до 22 пунктов
Аглая Тарасова получила три года условно за вейп с наркотиками
Чемезов назвал преимущества российских танков
Самое обсуждаемое
32
Зеленский заявил о «критическом моменте» для Украины
30
Опубликован встречный план Евросоюза по Украине
26
Американский профессор назвал виновников конфликта на Украине
22
Представитель США предупредил Киев о неминуемом поражении
19
Представитель США надавил на Зеленского