Лишь 8,3% работающих россиян смогут за два года накопить на 20%-ный взнос по ипотеке, подсчитали на основе на сравнении средних заработных плат c ценами на жилье аналитики «СберИндекса»ю
Только в трех регионах России за два года накопить на первоначальный взнос по ипотеке могут более 15% работающих:
- 19,2% — в Оренбургской области;
- 18,4% — в Ханты-Мансийском автономном округе;
- 16,7% — в Республике Коми.
Более 13% работающих в двухгодичный срок накопления уложатся еще в шести регионах — в Красноярском крае, а также в Смоленской, Архангельской, Тюменской, Вологодской и Калужской областях.
Самый низкий показатель — в Дагестане. Здесь за два года накопить на 20%-ный первый взнос по ипотеке смогут лишь 3,2% работающих жителей.
Ниже среднероссийского показатели и во многих крупнейших регионах страны с большим объемом строящегося и выставленного на продажу жилья, следует из данных «СберИндекса».
В столичных городах в два года для накопления первоначального взноса уложатся менее 7% работающих жителей:
- 6,9% — в Москве;
- 6,2% — в Санкт-Петербурге.