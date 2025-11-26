НАВЕРХ
Лишь 8% россиян могут накопить на первый взнос по ипотеке за два года

Лишь 8,3% работающих россиян смогут за два года накопить на 20%-ный взнос по ипотеке, подсчитали на основе на сравнении средних заработных плат c ценами на жилье аналитики «СберИндекса»ю

Только в трех регионах России за два года накопить на первоначальный взнос по ипотеке могут более 15% работающих:

  • 19,2% — в Оренбургской области;
  • 18,4% — в Ханты-Мансийском автономном округе;
  • 16,7% — в Республике Коми.

Более 13% работающих в двухгодичный срок накопления уложатся еще в шести регионах — в Красноярском крае, а также в Смоленской, Архангельской, Тюменской, Вологодской и Калужской областях.

Самый низкий показатель — в Дагестане. Здесь за два года накопить на 20%-ный первый взнос по ипотеке смогут лишь 3,2% работающих жителей.

Ниже среднероссийского показатели и во многих крупнейших регионах страны с большим объемом строящегося и выставленного на продажу жилья, следует из данных «СберИндекса».

В столичных городах в два года для накопления первоначального взноса уложатся менее 7% работающих жителей:

  • 6,9% — в Москве;
  • 6,2% — в Санкт-Петербурге.
