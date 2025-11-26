Представлены флагманские смартфоны Poco F8 Pro и F8 Ultra

Суббренд Xiaomi — Poco презентовал флагманские смартфоны F8 Pro и F8 Ultra с аудиосистемой Bose и Snapdragon 8 Elite.

Устройства представляют собой глобальные версии вышедших ранее для китайского рынка Redmi K90 и K90 Pro Max, но с менее емкими аккумуляторами. Если Redmi комплектуются батареями на 7100 и 7560 мАч, то Poco – на 6210 и 6500 мАч, соответственно.

F8 Pro работает на процессоре Snapdragon 8 Elite, F8 Ultra — на Snapdragon 8 Elite Gen 5. «Прошка» имеет 6,59-дюймовый OLED-экран, Ultra — дисплей диагональю 6,9 дюйма.

Еще одним отличием модели Ultra является установленный рядом с блоком камер сабвуфер. Оба смартфона работают на Adroid 16 с фирменной оболочкой Xiaomi – HyperOS 3.0.

Цена на Poco F8 Pro на AliExpress начинаются от 41 409 рублей, на версию Ultra – от 62 502 рублей.