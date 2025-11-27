Путин примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ

Президент России в четверг, 27 ноября, в Бишкеке примет участие в заседании Совета коллективной безопасности с участием глав государств стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В работе заседания примут участие главы государств-членов ОДКБ: Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, России Владимир Путин, Таджикистана Эмомали Рахмон, Киргизии Садыр Жапаров.

Лидеры в закрытом режиме обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности, а также подведут основные итоги деятельности ОДКБ за последний год. Президент России выступит с докладом.

По итогам заседания планируется подписание более 10 документов, направленных на дальнейшее укрепление механизмов коллективной обороны, совершенствование взаимодействия государств в вопросах безопасности и расширение кооперации в военно-политической сфере, сообщила пресс-служба президента Киргизии

Путин, прибывший во вторник в Бишкек с государственным визитом, пробудет в столице Киргизии три дня. Первые два дня были посвящены государственному визиту.