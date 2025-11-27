НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ

Источник:
Sibnet.ru
148 0
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
Фото: © пресс-служба Кремля

Президент России в четверг, 27 ноября, в Бишкеке примет участие в заседании Совета коллективной безопасности с участием глав государств стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В работе заседания примут участие главы государств-членов ОДКБ: Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, России Владимир Путин, Таджикистана Эмомали Рахмон, Киргизии Садыр Жапаров.

Лидеры в закрытом режиме обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности, а также подведут основные итоги деятельности ОДКБ за последний год. Президент России выступит с докладом.

По итогам заседания планируется подписание более 10 документов, направленных на дальнейшее укрепление механизмов коллективной обороны, совершенствование взаимодействия государств в вопросах безопасности и расширение кооперации в военно-политической сфере, сообщила пресс-служба президента Киргизии

Путин, прибывший во вторник в Бишкек с государственным визитом, пробудет в столице Киргизии три дня. Первые два дня были посвящены государственному визиту.

Еще по теме
Белое вещество выпало из носа Зеленского. ВИДЕО
Евросоюз потребовал от России сократить военный бюджет
Захарова обвинила ЕС в стремлении сорвать урегулирование на Украине
Трамп сообщил о сокращении мирного плана с 28 до 22 пунктов
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Загадочный объект 3I/ATLAS взял курс на Землю
Зеленский заявил о «критическом моменте» для Украины
Россия получила американский мирный план по Украине
Раскрыта тайна врезавшегося в самолет United Airlines объекта
Обсуждение (0)
Картина дня
Белое вещество выпало из носа Зеленского. ВИДЕО
Трамп сообщил о сокращении мирного плана с 28 до 22 пунктов
Евросоюз потребовал от России сократить военный бюджет
Чемезов назвал преимущества российских танков
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

mosquito__2010

твоя сопливая ирония была бы отличной поддержкой украине да только кладбища украинские переполнены тебе...

Удавиков

коррупционному сектору не хочет объявить

se 34

Победители будут и это конечно же не Зелебоба

korvinsS

Цитата(Uynachalnica @ 24.11.2025, 17:00) Вот уже и до нас добрались.До них добрались и до вас доберутся)