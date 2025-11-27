НАВЕРХ
«Зверополис 2» выходит в мировой прокат

Sibnet.ru
кадр из мультфильма
кадр из мультфильма "Зверополис 2" (реж. Джаред Буш, Байрон Ховард)
Фото: © Disney

Полнометражный мультфильм «Зверополис 2» от Disney выходит в мировой прокат 27 ноября. Сиквел получил хорошие оценки, но оказался немного вторичным, по мнению критиков.

По сюжету мультфильма, крольчиха-полицейский Джуди и лис-детектив Ник расследуют дело загадочной рептилии, появившейся в городе и перевернувшей жизнь его обитателей с ног на голову. Чтобы раскрыть дело, звериный дуэт вынужден работать под прикрытием, а заодно разобраться в своих отношениях.

Режиссерами продолжения снова выступили Джаред Буш и Байрон Ховард. Между двумя частями «Зверополиса» они успели снять высоко оцененный мультфильм «Энканто».

«Зверополис 2» получил 93% свежести на Rotten Tomatoes и 74 балла из 100 на агрегаторе Metacritic. Рецензенты назвали мультфильм достойным продожением оригинала и более детализированную и зрелищную анимацию.

Sony планирует снять фильм про Лабубу

Минусами сиквела часть рецензентов назвала то, что он во многом повторяет хорошо сработавшую структуру оригинального мультфильма и в результате выглядит немного вторичным.

Российские кинотеатры начнут показывать мультфильм 4 декабря в рамках, так называемого, предсеансового обслуживания.

