Трамп сообщил о сокращении мирного плана с 28 до 22 пунктов

Число пунктов в предложенном Вашингтоном плане мирного урегулирования на Украине было сокращено с 28 до 22, заявил президент США Дональд Трамп.

«Это была просто схема. Все, что было, это схема. Это не было планом. Это была концепция», — приводит ТАСС слова Трампа, сказанные им журналистам.

Президента США попросили прокомментировать критику по поводу того, что первоначальная версию предложенного Белым домом мирного плана слишком пророссийской.

«И оттуда они взяли каждый из 28 пунктов, и в итоге их получилось 22. Многие из них были решены, и на самом деле решены очень благоприятным образом», — отметил Трамп.

На прошлой неделе стало известно, что США предложил план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Эта программа вызвала недовольство партнеров Киева в Европе: они посчитали ее слишком пророссийской.

США и Украина 23 ноября провели в Женеве консультации по мирному плану. Как узнал телеканал CNN, в итоге из плана исчезли три ключевых пункта: передача России территории всего Донбасса, ограничение численности ВСУ и отказ от членства в НАТО. А это главные условия России на переговорах.