Джеки Чан и Крис Такер сыграют в боевике «Час пик 4»

Американская кинокомпания Paramount выпустит четвертую часть франшизы «Час пик». К своим ролям вернется звездный дуэт: Джеки Чан и Крис Такер.

Постановщиком новой части станет Бретт Рэтнер – режиссер оригинальной трилогии, собравшей в мировом прокате более 850 миллионов долларов, пишет Deadline.

По данным издания, ранее от работы над «Часом пик 4» отказались несколько студий, в том числе New Line, стоявшая у истоков франшизы. Ситуация изменилась, когда о съемках продолжения нового главу Paramount Ларри Эллисона лично попросил президент США Дональд Трамп.

Издание отмечает, что новый фильм с Чаном и Такером вполне может иметь кассовый успех. О большом зрительском интересе к возрождению популярных комедийных боевиков свидетельствуют сборы двух последних фильмов франшизы «Плохие парни» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом, суммарно составившие 830 миллионов долларов.