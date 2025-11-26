НАВЕРХ
Джеки Чан и Крис Такер сыграют в боевике «Час пик 4»

Источник:
Deadline
кадр из фильма
кадр из фильма "Час пик 3" (реж. Бретт Рэтнер)
Фото: © New Line Cinema

Американская кинокомпания Paramount выпустит четвертую часть франшизы «Час пик». К своим ролям вернется звездный дуэт: Джеки Чан и Крис Такер.

Постановщиком новой части станет Бретт Рэтнер – режиссер оригинальной трилогии, собравшей в мировом прокате более 850 миллионов долларов, пишет Deadline.

По данным издания, ранее от работы над «Часом пик 4» отказались несколько студий, в том числе New Line, стоявшая у истоков франшизы. Ситуация изменилась, когда о съемках продолжения нового главу Paramount Ларри Эллисона лично попросил президент США Дональд Трамп.

Джеки Чан снимет новые «Доспехи бога» в Казахстане

Издание отмечает, что новый фильм с Чаном и Такером вполне может иметь кассовый успех. О большом зрительском интересе к возрождению популярных комедийных боевиков свидетельствуют сборы двух последних фильмов франшизы «Плохие парни» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом, суммарно составившие 830 миллионов долларов.

#Кинематограф
