Американский представитель, министр армии США Дэниел Дрисколл во время визита в Киеве заявил о неминуемом поражении Украины от России.

Дрисколл во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским назвал чрезвычайно тяжелым положение Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказали источники телеканала NBC News.

По его словам, украинские силы неминуемо потерпят поражение. Поэтому Киеву выгоднее начать переговоры о мирном урегулировании сейчас, позднее условия будут хуже, подчеркнул американский представитель.

Американцы также уведомили Киев, что военно-промышленный комплекс США не может обеспечивать Украину вооружениями и средствами противовоздушной обороны в тех объемах, которые ей требуются.

По информации западных СМИ, Дрисколл сменит Кита Келлога на посту спецпосланника президента США по Украине. Келлог оказался настроен слишком проукраински.

Дэниел Дрисколл один из ближайших соратников вице-президента США Джей ди Вэнса. Они вместе учились в Гарвардской школе права. И он так же, как и Вэнс, — ветеран армии США. Дрисколл выступает против помощи Украине и за мирное урегулирование с Россией.