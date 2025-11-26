НАВЕРХ
Джеймс Кэмерон призвал отказать фильмам Netflix в праве на «Оскар»

Источник:
Screen Rant
262 0
Фото: Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America / CC BY-SA 2.0

Оскароносный режиссер Джеймс Кэмерон выступил против участия фильмов производства Netflix в борьбе за главную кинопремию мира.

Речь об этом зашла в ходе интервью Кэмерона для подкаста «Город» с Мэтью Беллони, пишет Screenrant. По мнению режиссера, руководство стримингового сервиса лишь формально соблюдает необходимые для участия в конкурсе условия, выпуская свои фильмы в непродолжительный ограниченный прокат в кинотеатрах.

«Мы выпустим фильм на неделю, на десять дней, и мы получим право претендовать на премию «Оскар». Видите ли, я считаю, что это в корне гнилая идея», — прокомментировал Кэмерон позицию руководства Netflix.

Режиссер считает, что для получения права претендовать на «Оскар» фильм должен быть в прокате не меньше месяца и демонстрироваться, минимум, в 2000 кинотеатров.

«Для меня премия «Оскар» ничего не значит, если она не подразумевает прокат в кинотеатрах», — резюмировал режиссер «Терминатора», «Титаника» и «Аватара».

Netflix покажет финал «Очень странных дел» в кинотеатрах

Фильмы производства Netflix последние несколько лет неоднократно получали «Оскаров» в различных номинациях, но пока не забрали ни одной главной награды – за «Лучший фильм».

Культгид #Кинематограф
