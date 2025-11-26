Вышел первый тизер перезапуска сериала «Клиника»

Журнал Entertainment Weekly опубликовал на своем сайте первый промо-ролик перезапуска комедийного сериала «Клиника». Новые серии выйдут через три месяца.

30-секундный тизер показывает чуть постаревших, но полных энтузиазма главных героев, вернувшихся в больницу Святого сердца.

Премьера нового сезона состоится 25 февраля 2026 года на телеканале ABC.

Оригинальный ситком «Клиника», созданный Биллом Лоуренсом, длился 9 сезонов с 2001 по 2010 год. Сериал был неоднократно был номинирован на «Эмми» и «Золотой глобус».