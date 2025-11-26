Появилось видео с празднования 18‑летия Адама Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал первые кадры с празднования 18-летия сына Адама. Это была встреча с американским бойцом смешанного стиля (MMA) Джоном Джонсом.

Кадыров в посте, опубликованном в телеграм-канале не упоминал день рождения Адама. Он написал о визите Джонса, который отметил «красоту, чистоту и ухоженность» Грозного, также для гостя подготовили насыщенную программу, чтобы он «мог ближе познакомиться с республикой и ее знаковыми местами».

На размещенных кадрах видно, что для Джонса накрыли стол. Во время празднования перед приглашенными выступала певица. В видео много Адама, который был одет в толстовку с надписью Dustum.

«Я провел день, празднуя 18-летие его сына, пострелял из экзотического оружия. Никогда мне не подавали столько еды, ел по-королевски», — отозвался о поездке Джонс в соцсети X.

Адам — третий сын главы Чечни, ему исполнилось 18 лет 24 ноября. По чеченским обычаям, адатам, Адам стал взрослым и получил право носить на поясе кинжал еще в 15 лет. В этом возрасте он стал начальником службы безопасности отца. Занимает еще несколько постов, активно награждается медалями. Летом Адам женился на девушке Медни.