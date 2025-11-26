Срок службы российского интернета подошел к концу

Российскому интернету грозит резкое замедление из-за завершение срока эксплуатации магистральных оптических линий, следует из данных аналитической компании J’son & Partners.

Согласно документу, до конца 2025 года более половины волоконно-оптической инфраструктуры на ключевом направлении запад—восток превысит гарантийный ресурс. После завершения гарантийного срока оптоволокно теряет прозрачность, его пропускная способность падает.

Окончание срока гарантийного обслуживания кабеля не означает мгновенного выхода из строя, но ведет к учащению локальных повреждений и росту затрат на поддержание сети, отмечают аналитики.

По оценкам экспертов, в 2030 году потребуется заменить свыше 400 тысяч километров оптоволоконного кабеля, что может обойтись в сотни миллиардов рублей. Сейчас в России общая протяженность оптоволоконных линий оценивается в 700 тысяч километров.

Магистральная волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) физически представляет собой специальный кабель, состоящий из сотни оптических волокон. Такая линия используется для передачи больших объемов информации на огромные расстояния.