Назван размер новой выплаты для семей с детьми

Источник:
«Газета.Ru»
Многодетная семья
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Россияне с 2026 года смогут получать семейную выплату, в среднем ее размер составит около 88 тысяч рублей, рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Право на получение новой семейной выплаты получат родители, у которых среднедушевой доход за предыдущий год не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе проживания. При этом размер выплаты зависит от фактически уплаченного налога на доходы физических лиц.

Семье вернется разница между уплаченным НДФЛ и расчетом той же базы по ставке 6%. Выплата предоставляется каждому из родителей отдельно. Для ее получения необходимо подать заявление через «Госуслуги».

Если прожиточный минимум в регионе составляет 17,5 тысячи рублей, то семья из четырех человек может рассчитывать на выплату, если суммарный ежемесячный доход родителей не превышает 105 тысяч рублей в месяц.

При равных доходах родителей по 52,5 тысячи рублей они смогут вернуть по 44,1 тысячи рублей каждый, то есть до 88,2 тысячи рублей на семью, привел расчеты Балынин в комментарии «Газете.Ru».

Для многодетных семей порог дохода будет увеличен. Так, для семей с тремя детьми он вырастет до 131,25 тысячи рублей в месяц. В этом случае выплата достигнет 110,25 тысячи рублей. В семьях с четырьмя детьми порог составит 157,5 тысячи рублей, размер выплаты может составить 132,3 тысячи рублей.

