Нападающий сборной Португалии и клуба «Аль-Наср» 40-летний Криштиану Роналду по биологическим показателям оказался значительно моложе, чем показывают цифры в его паспорте, сообщила компания Whoop.

Биологический возраст футболиста — 28 лет, сообщается в официальном аккаунте Whoop в социальной сети X. Роналду отреагировал на публикацию, отметив, что данные достоверные.

Роналду заявил, что чемпионат мира 2026 года станет для него последним в карьере. Турнир пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Биологический возраст — это показатель состояния организма, отражающий степень его морфологического и физиологического развития и скорость старения, которая может отличаться от хронологического (паспортного) возраста.