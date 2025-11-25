Макрон напомнил, что ЕС находится в зоне поражения российских ракет

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил опасения по поводу того, что его страна и другие страны Евросоюза находятся в зоне поражения российских баллистических ракет.

«Она [Россия] производит подводные лодки, ракеты, танки <...>, чтобы направлять их на украинский фронт, а завтра, быть может, чтобы угрожать нам, если мы будем слабы, потому что у нее есть целый спектр вооружений», — приводит ТАСС слова Макрона, сказанные им интервью радиостанции RTL.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как «Тополь» сохранил ядерный престиж России

Президент Франции подчеркнул, что вся Европа находится в зоне досягаемости российских вооружений. «Межконтинентальные баллистические ракеты — мы все подвержены угрозе с их стороны», — сказал он.

Президент России Владимир Путин ранее назвал чушью утверждения политиков стран Европы о возможной войне с Россией.