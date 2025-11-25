Две трети россиян выступили против отмены скидок на маркетплейсах

Две трети россиян считают инициативу о запрете скидок на маркетплейсах несправедливой, следует из результатов опроса, проведенного аналитическим центром ВЦИОМ.

Крупные российские банки ранее выступили с предложением запретить маркетплейсам давать прямые скидки при оплате товаров картами аффилированных с ними кредитных организаций.

«Маркетплейсы давно стали частью экономики страны и частью повседневного финансового поведения россиян. Поэтому любые нововведения в этой сфере коснутся большого числа наших сограждан: семь из десяти с разной периодичностью совершают там покупки», — говорится в сообщении ВЦМОМ.

На таком фоне идея крупнейших российских банков запретить маркетплейсам предлагать скидки при оплате их картами вызывает недовольство у тех, кто активно покупает онлайн. Почти две трети покупателей воспринимают инициативу как несправедливую, таковы результаты опроса.

По мнению покупателей маркетплейсов, она выглядит как попытка банков ограничить конкуренцию и лишить потребителей выгодных условий. При этом каждый второй онлайн-покупатель интуитивно считывает в запрете удар по своему кошельку.

«Большинство уверено, что исчезновение скидок неизбежно приведет к росту цен, ухудшит условия для миллионов покупателей и негативно отразится на малом и среднем бизнесе», сказано в сообщении ВЦИОМ.