Бывшего замминистра обороны Иванова признали банкротом

Источник:
РИА Новости
Бывший замминистра обороны России Тимур Иванов
Фото: © официальный телеграм-канал Московских судов общей юрисдикции

Арбитражный суд Москвы признал банкротом осужденного бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и начал процедуру реализации его имущества, следует из материалов суда.

Мосгорсуд 1 июля признал Иванова виновным по делу о растрате средств Минобороны. Его приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 миллионов рублей. Экс-замминистра проходит также обвиняемым по делу о получении взяток на сумму более 1,3 миллиарда рублей.

В суде сочли обоснованными требования банка ПСБ и включили в реестр требований кредиторов Иванова требования банка в общем размере около 228 миллионов рублей, из которых 175 миллионов — основной долг по кредиту, приводит РИА Новости судебные материалы.

Суд открыл реализацию имущества, минуя начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов. Такой порядок допустим в отношении лиц, которые имеют неснятую судимость за экономические преступления в России.

