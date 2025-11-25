НАВЕРХ
Число платежей по биометрии за год выросло в девять раз

Платежный терминал Сбера с улыбкой
Фото: © Sibnet.ru

Число платежей по биометрии в России за год выросло в девять раз, в лидерах — большие города, сообщили в Центре биометрических технологий (ЦБТ).

«Год к году количество платежей с использованием биометрии выросло в девять раз. Так, если за первые три квартала 2024 года с помощью этой технологии было оплачено 16,1 миллиона покупок, то за первые три квартала 2025-го число биометрических платежей достигло почти 146 миллионов», — сказали РИА Новости в ЦБТ.

Чаще всего такой способ для оплаты покупок выбирали жители крупных городов. Сервис особенно востребован в регионах Дальневосточного и Южного федеральных округов, отметили в ЦБТ.

Минтранс анонсировал допуск в поезда и самолеты по биометрии

«На сегодняшний день биометрия — наиболее динамично развивающийся платежный инструмент. По всей стране установлено уже более 1,3 миллиона терминалов, которые позволяют оплачивать покупки по биометрии», — уточнили в Центре биометрических технологий.

Экономика #Деньги
