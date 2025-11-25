Российское правительство готовит решение, направленное на сокращение теневого сектора экономики, сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

«Правительство Российской Федерации сейчас принимает, уже до высокой степени готовности, решение о снижение уровня теневого сектора так называемого, где находятся плательщики, которые сегодня не участвуют в формировании доходов социальных фондов, включая Фонд обязательного медицинского страхования», — цитирует ТАСС Силуанова.

Глава Минфина пояснил, что есть «неработающее население», которое, на самом деле, где-то работает, но при этом официально не числится.

«А за него субъекты Российской Федерации платят соответствующие взносы как за неработающих. Нужно побуждать таких людей регистрировать свой бизнес, участвовать в формировании доходов бюджетов и небюджетных фондов и так далее», — отметил Силуанов.

Ранее глава Минфина сообщил, что объем теневой экономики составляет около 10% ВВП России — порядка 5 триллионов рублей.