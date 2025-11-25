НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Силуанов объявил войну теневому сектору экономики

Источник:
ТАСС
205 4
Министр финансов Антон Силуанов
Министр финансов Антон Силуанов
Фото: © пресс-служба Кремля

Российское правительство готовит решение, направленное на сокращение теневого сектора экономики, сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

«Правительство Российской Федерации сейчас принимает, уже до высокой степени готовности, решение о снижение уровня теневого сектора так называемого, где находятся плательщики, которые сегодня не участвуют в формировании доходов социальных фондов, включая Фонд обязательного медицинского страхования», — цитирует ТАСС Силуанова.

Глава Минфина пояснил, что есть «неработающее население», которое, на самом деле, где-то работает, но при этом официально не числится.

«А за него субъекты Российской Федерации платят соответствующие взносы как за неработающих. Нужно побуждать таких людей регистрировать свой бизнес, участвовать в формировании доходов бюджетов и небюджетных фондов и так далее», — отметил Силуанов.

Ранее глава Минфина сообщил, что объем теневой экономики составляет около 10% ВВП России — порядка 5 триллионов рублей.

Еще по теме
Как получить кредит без периода охлаждения
Изменились правила выплаты премий и тринадцатых зарплат
Экономист объяснил выгоду россиян от слабеющего доллара
Что значит предварительное одобрение кредита
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Объявлено имя «Мисс Вселенная-2025». ФОТО
Зеленский обратился к народу Украины с экстренным сообщением
NASA показало самое детальное фото объекта 3I/ATLAS
Госдума одобрила введение нового налога на электронику
Обсуждение (4)
Картина дня
Представители России и США обсудили мирный план Трампа
Силуанов объявил войну теневому сектору экономики
Зеленский заявил о «критическом моменте» для Украины
Безруков пошел в суд из-за карнавальных масок с его лицом
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
52
Герасимов доложил Путину о взятии Купянска
40
Зеленский обратился к народу Украины с экстренным сообщением
35
США призвали Зеленского подписать мирный план до 27 ноября
29
Опубликован встречный план Евросоюза по Украине
27
Госдума одобрила введение нового налога на электронику