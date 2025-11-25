НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

Скарлетт Йоханссон сыграет в хорроре «Изгоняющий дьявола»

Источник:
Deadline
220 1
Фото: YantsImages / CC BY-SA 4.0

Американская актриса Скарлетт Йоханссон сыграет главную роль в новой части франшизы «Изгоняющий дьявола». Фильм станет первым полноценным хоррором в карьере артистки.

Картина расскажет абсолютно новую историю и не будет иметь ничего общего с предыдущей частью франшизы – фильмом «Изгоняющий дьявола: Верующий», пишет Deadline. 

Сценаристом и режиссером фильма выступит Майк Флэнаган, снявший высоко оцененные сериалы «Полуночная месса» и «Призраки дома на холме», а также полнометражные «Доктор Сон» и «Жизнь Чака» по произведениям Стивена Кинга.

«Скарлетт — блестящая актриса, чьи захватывающие роли всегда кажутся реалистичными и убедительными, от жанровых фильмов до летних блокбастеров, и я счастлив, что она присоединится к этому фильму», — цитирует Флэнагана Deadline.

«Аватар: Пламя и пепел» неофициально покажут в России

Первый фильм «Изгоняющий дьявола» по одноименному роману Уильяма Питера Блэтти вышел в 1973 году. Сейчас франшиза насчитывает уже шесть частей разной степени успешности.

Еще по теме
Ubisoft подтвердила создание сериала по франшизе Far Cry
Семья Брюса Уиллиса пожертвует его мозг науке
Финальные эпизоды «Вампиров средней полосы» выйдут в феврале
Netflix представил трейлер финального сезона «Очень странных дел»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Объявлено имя «Мисс Вселенная-2025». ФОТО
Зеленский обратился к народу Украины с экстренным сообщением
NASA показало самое детальное фото объекта 3I/ATLAS
Госдума одобрила введение нового налога на электронику
Обсуждение (1)
Картина дня
Представители России и США обсудили мирный план Трампа
Силуанов объявил войну теневому сектору экономики
Зеленский заявил о «критическом моменте» для Украины
Безруков пошел в суд из-за карнавальных масок с его лицом
Самое обсуждаемое
52
Герасимов доложил Путину о взятии Купянска
40
Зеленский обратился к народу Украины с экстренным сообщением
35
США призвали Зеленского подписать мирный план до 27 ноября
29
Опубликован встречный план Евросоюза по Украине
27
Госдума одобрила введение нового налога на электронику