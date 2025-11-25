Скарлетт Йоханссон сыграет в хорроре «Изгоняющий дьявола»

Американская актриса Скарлетт Йоханссон сыграет главную роль в новой части франшизы «Изгоняющий дьявола». Фильм станет первым полноценным хоррором в карьере артистки.
Картина расскажет абсолютно новую историю и не будет иметь ничего общего с предыдущей частью франшизы – фильмом «Изгоняющий дьявола: Верующий», пишет Deadline.
Сценаристом и режиссером фильма выступит Майк Флэнаган, снявший высоко оцененные сериалы «Полуночная месса» и «Призраки дома на холме», а также полнометражные «Доктор Сон» и «Жизнь Чака» по произведениям Стивена Кинга.
«Скарлетт — блестящая актриса, чьи захватывающие роли всегда кажутся реалистичными и убедительными, от жанровых фильмов до летних блокбастеров, и я счастлив, что она присоединится к этому фильму», — цитирует Флэнагана Deadline.
Первый фильм «Изгоняющий дьявола» по одноименному роману Уильяма Питера Блэтти вышел в 1973 году. Сейчас франшиза насчитывает уже шесть частей разной степени успешности.