Министр армии США Дэн Дрисколл в Абу-Даби встретился с представителями России для обсуждения американского плана мирного урегулирования на Украине, пишут западные СМИ со ссылкой на источники.

Представители России и США в понедельник, 24 ноября в течение нескольких часов обсуждали ход мирного процесса на Украине. Переговоры продолжаться во вторник, 25 ноября, рассказали источники телеканалу CBS News.

Собеседник Financial Times сообщил, что украинская сторона знала о переговорах с российской стороной. В Абу-Даби также ожидается встреча Дрисколла с начальником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллом Будановым.

О том, кто входит в американскую делегацию, кроме Дрисколла, как и о составе российской делегации не сообщается.

На прошлой неделе Дрисколл во главе посетил Киев, где представил украинской стороне мирный план из 28 пунктов. Источники рассказали, что он «не проявил особой гибкости» в переговорах с украинцами.

The Guardian называет Дрисколла новым спецпредставителем президента США Дональда Трампа по Украине. Эксперты объясняют решение привлечь его к переговорам расчетом на то, что Россия будет более открыта к переговорам при посредничестве Пентагона.