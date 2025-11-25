HONOR представила смартфоны серии 500

Китайская компания HONOR официально представила линейку смартфонов 500-ой серии. Устройства получили флагманскую начинку и приятный ценник.

Оба гаджета имеют 6,5-дюймовый OLED экран с частотой обновления 120 Герц и рамками шириной всего 1,05 миллиметра. В корпус толщиной 7,75 миллиметра инженеры смогли поместить батарею на 8000 мАч.

Младшая модель оснащается чипом Snapdragon 8s Gen 4, имеет две камеры (основная и «ширик») на тыльной стороне и до 512 гигабайт внутреннего хранилища.

«Прошка» работает на Snapdragon 8 Elite, имеет три камеры (основная, «ширик» и телевик) и хранилище емкостью до 1 терабайта.

Устройства защищены от пыли и воды по стандарту IP69, поддерживают быструю зарядку 80 ватт и реверсивуню проводную зарядку 27 ватт. Версия Pro также поддерживает беспроводную зарядку.

На китайском рынке смартфоны доступны в четырех цветах. Цены на младшую модель начинаются от 2699 юаней (29 800 рублей), на старшую — от 3599 юаней (39 700 рублей). Продажи в Поднебесной стартуют 27 ноября. Дата выхода глобальной версии пока не названа.