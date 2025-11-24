НАВЕРХ
Как получить кредит без периода охлаждения

Источник:
Sibnet.ru
Фото: © Sibnet.ru

Функция подтверждения операций доверенным лицом появилась в приложении «СберБанк Онлайн». С ее помощью можно подтверждать оформление кредита и получить деньги без ожидания в период охлаждения, сообщила пресс-служба Сбербанка.

Если в приложении подключить доверенное лицо, деньги на карту поступят за несколько минут после одобрения кредита. Без него процесс займет больше времени — от четырех часов для сумм от 50 тысяч до 200 тысяч рублей и от 48 часов для кредитов свыше 200 тысяч рублей.

Период охлаждения при оформлении кредитов и займов действует с 1 сентября 2025 года и направлен на защиту клиентов — он помогает предотвратить мошенничество и необдуманные заимствования.

Подтверждение операции близким человеком добавляет еще один уровень безопасности: доверенное лицо убеждается, что действие совершается осознанно и не под влиянием злоумышленников.

Подключить доверенного человека необходимо минимум за два дня до подачи заявки на кредит. Если сделать это уже во время оформления кредита, опция сработает только при следующем обращении.

