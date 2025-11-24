НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Изменились правила выплаты премий и тринадцатых зарплат

Источник:
Sibnet.ru
288 0
Деньги, банковские карты
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Работодатели с 1 сентября 2025 года при выплате премии и тринадцатой зарплаты обязаны документально фиксировать тип выплаты, ее величину, критерии предоставления и дату, рассказал юрист Александр Хаминский.

«Статью 135 Трудового кодекса РФ дополнили третьей частью, которая требует, что документы, устанавливающие премирование (трудовые и коллективные договоры, положения), должны четко описывать вид премии, размер, условия получения и срок выплаты», — цитирует эксперта РИА Новости.

Хаминский уточнил, что тринадцатая зарплата — бонус, который работодатель может, но не обязан выплачивать. Она служит для поощрения сотрудников, повышения их вовлеченности и лояльности к работодателю.

Правила начисления и выплаты тринадцатой зарплаты прописаны во внутренних документах организации, формулу расчета величины премии также устанавливает работодатель. Как и обычная зарплата, тринадцатая зарплата облагается налогами и страховыми взносами.

«Необходимо отметить, что, если работник уволился до момента выплаты премии, но выполнены все условия для ее получения, отсутствуют взыскания, достигнуты все показатели, она должна быть выплачена работнику», — добавил юрист.

Еще по теме
Экономист объяснил выгоду россиян от слабеющего доллара
Что значит предварительное одобрение кредита
Центробанк ужесточит выдачу банковских карт
Назван размер теневой экономики России
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Объявлено имя «Мисс Вселенная-2025». ФОТО
Как выглядела первая Windows
Зеленский обратился к народу Украины с экстренным сообщением
NASA показало самое детальное фото объекта 3I/ATLAS
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
52
Герасимов доложил Путину о взятии Купянска
40
Зеленский обратился к народу Украины с экстренным сообщением
35
США призвали Зеленского подписать мирный план до 27 ноября
29
Опубликован встречный план Евросоюза по Украине
27
Госдума одобрила введение нового налога на электронику