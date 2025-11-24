Изменились правила выплаты премий и тринадцатых зарплат

Работодатели с 1 сентября 2025 года при выплате премии и тринадцатой зарплаты обязаны документально фиксировать тип выплаты, ее величину, критерии предоставления и дату, рассказал юрист Александр Хаминский.

«Статью 135 Трудового кодекса РФ дополнили третьей частью, которая требует, что документы, устанавливающие премирование (трудовые и коллективные договоры, положения), должны четко описывать вид премии, размер, условия получения и срок выплаты», — цитирует эксперта РИА Новости.

Хаминский уточнил, что тринадцатая зарплата — бонус, который работодатель может, но не обязан выплачивать. Она служит для поощрения сотрудников, повышения их вовлеченности и лояльности к работодателю.

Правила начисления и выплаты тринадцатой зарплаты прописаны во внутренних документах организации, формулу расчета величины премии также устанавливает работодатель. Как и обычная зарплата, тринадцатая зарплата облагается налогами и страховыми взносами.

«Необходимо отметить, что, если работник уволился до момента выплаты премии, но выполнены все условия для ее получения, отсутствуют взыскания, достигнуты все показатели, она должна быть выплачена работнику», — добавил юрист.