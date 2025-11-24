НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты #Мобильная связь Умный дом

Искусственный интеллект взломали стихами

Источник:
Sibnet.ru
603 1
Чат-бот ChatGPT
Фото: © Marketcomlabo

Исследователи лаборатория DEXAI обнаружили простой способ обхода систем безопасности современных нейросетей. Оказалось, что для получения запрещенной информации достаточно оформить запрос в виде стихотворения.

Участие в эксперименте приняли 25 ведущих нейросетей, включая флагманские модели Gemini 2.5 Pro, GPT-5, Claude Opus 4.1 и DeepSeek R1. В среднем поэтические запросы «пробивали» защиту в 60% случаев, а некоторые модели показали почти стопроцентную уязвимость.

Для основы специалисты взяли 1,2 тысячи вредоносных запросов из открытого набора MLCommons AILuminate, где поднимаются такие темы, как создание химического оружия, манипуляция сознанием, проведение масштабной кибератаки.

Каждый из этих запросов был переработан в стихотворную форму с помощью другой ИИ-модели. Сравнительный анализ показал разительный контраст между реакцией моделей на прозаические и поэтические запросы.

Если на стандартные формулировки модели в среднем давали опасные ответы в 8% случаев, то их стихотворные версии увеличивали этот показатель до 43%. Наиболее уязвимой оказалась Gemini 2.5 Pro — она выдала 100% небезопасных ответов.

Еще по теме
«Яндекс» запустил поиск сознания у искусственного интеллекта
«Яндекс Карты» получили искусственный интеллект
«Билайн» начал платить деньги за входящие звонки
Сбой Cloudflare вызвал глобальные проблемы интернета
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Топ-5 сервисов для перевода аудио в текст
25.09.25, 21:41
11224
0
Как удалиться из «Одноклассников»: инструкция
Сделать это можно как на сайте, так и в мобильном приложении
24.09.25, 22:28
10386
0
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
20.08.25, 23:04
28968
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
46668
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
134303
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
132876
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
166405
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
155799
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2761110
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
181842
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Объявлено имя «Мисс Вселенная-2025». ФОТО
Как выглядела первая Windows
Зеленский обратился к народу Украины с экстренным сообщением
S.T.A.L.K.E.R. под запретом: что грозит российским геймерам
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

gena415

ни чего не понятно , или я проспал Россия что проиграла в конфликте? , Украина стоит у стен Кремля? а...

pepelmetal

Хахахах) сами выпустили, сами ищут

se 34

Европа предлагает России сдаться, а если нет то Украинцы еще не кончились

scorpion2777

Ради продолжения своей агонии, будет продолжать класть рагуль пачками. Всё равно капут, но вы держитесь,...