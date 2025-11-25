НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин совершит в Киргизию трехдневный визит

Источник:
Sibnet.ru
301 0
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Государственный визит президента России Владимира Путина в Киргизию состоится 25-27 ноября, сообщил заведующий отделом внешней политики администрации киргизского президента Сагынбек Абдумутали.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин 25-26-27 ноября посетит Кыргызскую Республику с государственным визитом. Визит состоится по приглашению президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и станет важным событием в развитии стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами», — приводит слова Абдумуталипа пресс-служба главы Киргизии.

В ходе визита запланированы переговоры на высшем уровне, будут рассмотрены ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие в рамках ЕАЭС, СНГ, ШОС и ОДКБ

«Предстоящий государственный визит президента Российской Федерации станет значимым этапом в дальнейшем укреплении кыргызско-российских отношений, основанных на принципах дружбы, доверия и взаимной поддержки», — подчеркнул чиновник.

Госвизит — это высшая форма поездки главы государства за рубеж. Она подчеркивает самый высокий статус отношений, совершается один раз за весь период исполнения полномочий, по формату отличается от официального, рабочего, неофициального визита.

Еще по теме
Путин предварительно одобрил мирный план США
Зеленский заявил о «критическом моменте» для Украины
США не удалось склонить Украину к принятию мирного плана Трампа
Опубликован встречный план Евросоюза по Украине
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Объявлено имя «Мисс Вселенная-2025». ФОТО
Зеленский обратился к народу Украины с экстренным сообщением
NASA показало самое детальное фото объекта 3I/ATLAS
Госдума одобрила введение нового налога на электронику
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

gena415

ни чего не понятно , или я проспал Россия что проиграла в конфликте? , Украина стоит у стен Кремля? а...

se 34

Европа предлагает России сдаться, а если нет то Украинцы еще не кончились

pepelmetal

Хахахах) сами выпустили, сами ищут

mosquito__2010

твоя сопливая ирония была бы отличной поддержкой украине да только кладбища украинские переполнены тебе...