Путин совершит в Киргизию трехдневный визит

Государственный визит президента России Владимира Путина в Киргизию состоится 25-27 ноября, сообщил заведующий отделом внешней политики администрации киргизского президента Сагынбек Абдумутали.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин 25-26-27 ноября посетит Кыргызскую Республику с государственным визитом. Визит состоится по приглашению президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и станет важным событием в развитии стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами», — приводит слова Абдумуталипа пресс-служба главы Киргизии.

В ходе визита запланированы переговоры на высшем уровне, будут рассмотрены ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие в рамках ЕАЭС, СНГ, ШОС и ОДКБ

«Предстоящий государственный визит президента Российской Федерации станет значимым этапом в дальнейшем укреплении кыргызско-российских отношений, основанных на принципах дружбы, доверия и взаимной поддержки», — подчеркнул чиновник.

Госвизит — это высшая форма поездки главы государства за рубеж. Она подчеркивает самый высокий статус отношений, совершается один раз за весь период исполнения полномочий, по формату отличается от официального, рабочего, неофициального визита.