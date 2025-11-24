НАВЕРХ
Зеленский заявил о «критическом моменте» для Украины

Источник:
Sibnet.ru
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: President Of Ukraine / CC0

Украинский президент Владимир Зеленский назвал нынешний этап переговоров с американцами «критическим моментом» и заявил о «политическом давлении» на Украину.

«Сейчас мы находимся в критическом моменте. Есть много шума в СМИ, много политического давления», — сказал Зеленский в видеообращении. Он заявил, что в работе с американскими партнерами Киев будет искать компромиссы, которые будут усиливать, а не ослаблять Украину.

Три дня назад Зеленский в видеообращении к украинцам предупредил об очень сложном выборе, который может встать перед Украиной в связи с мирной инициативой США. Он пояснил, что речь идет либо о потере достоинства, либо потере ключевого партнера, крайне тяжелой зиме и дальнейших рисках.

США составили мирный план из 28 пунктов, предполагающий серьезные уступки со стороны Украины. Белый дом настаивает на том, чтобы Украина приняла план Трампа как основу для переговоров и выпустила заявление по этому поводу.

Политика #Мир
