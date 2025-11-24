НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Манулы-подростки в Новосибирском зоопарке съехали от родителей. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
231 1
Манул в Новосибирском зоопарке
Фото: © кадр из видео

Манулы-подростки из Новосибирского зоопарка получили собственную жилплощадь, теперь они живут в отдельном вольере, а не вместе с родителями, сообщила пресс-служба зоосада.

В природе котята манула начинают самостоятельную жизнь в 4-5 месяцев, и в зоопарке следуют этому естественному графику.

Подростки проявляют активность, живо интересуются окружающим и, что особенно важно, сохраняют здоровый аппетит. Все это говорит об успешной адаптации, отмечается в сообщении зоопарка.

В Новосибирском зоопарке манулы содержатся более 20 лет. Первых особей поймали на границе Тувы и Монголии. Первые котята родились в 1995 году. С тех пор кошки регулярно дают потомство.

За эти годы в зоопарке появилось 64 детеныша. В 1999 году произошел редкий случай: самка Сальда родила девять котят (обычно 2-6 малыша). А в 2024 году случился манулий беби-бум: две кошки принесли 12 пушистых комочков.

Еще по теме
Почему кошки трутся об ноги
Гигантская «рыба Судного дня» выбросилась на австралийский пляж
Найдена самая большая в мире паутина
Редчайшего красного волка сняли в России. ВИДЕО
смотреть все
Жизнь #Звери #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Объявлено имя «Мисс Вселенная-2025». ФОТО
Как выглядела первая Windows
Зеленский обратился к народу Украины с экстренным сообщением
S.T.A.L.K.E.R. под запретом: что грозит российским геймерам
Обсуждение (1)
Картина дня
Зеленский заявил о «критическом моменте» для Украины
ФСБ застрелила двух планировавших теракт на железной дороге Алтая
Экономист объяснил выгоду россиян от слабеющего доллара
Семья Брюса Уиллиса пожертвует его мозг науке
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
52
Герасимов доложил Путину о взятии Купянска
39
Зеленский обратился к народу Украины с экстренным сообщением
35
США призвали Зеленского подписать мирный план до 27 ноября
28
Опубликован встречный план Евросоюза по Украине
27
Госдума одобрила введение нового налога на электронику