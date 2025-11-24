Манулы-подростки в Новосибирском зоопарке съехали от родителей. ВИДЕО

Манулы-подростки из Новосибирского зоопарка получили собственную жилплощадь, теперь они живут в отдельном вольере, а не вместе с родителями, сообщила пресс-служба зоосада.

В природе котята манула начинают самостоятельную жизнь в 4-5 месяцев, и в зоопарке следуют этому естественному графику.

Подростки проявляют активность, живо интересуются окружающим и, что особенно важно, сохраняют здоровый аппетит. Все это говорит об успешной адаптации, отмечается в сообщении зоопарка.

В Новосибирском зоопарке манулы содержатся более 20 лет. Первых особей поймали на границе Тувы и Монголии. Первые котята родились в 1995 году. С тех пор кошки регулярно дают потомство.

За эти годы в зоопарке появилось 64 детеныша. В 1999 году произошел редкий случай: самка Сальда родила девять котят (обычно 2-6 малыша). А в 2024 году случился манулий беби-бум: две кошки принесли 12 пушистых комочков.