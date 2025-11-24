Семья Брюса Уиллиса пожертвует его мозг науке

Мозг страдающего деменцией актера Брюса Уиллиса после его смерти пожертвуют для научных исследований, о таком решении семьи сообщила его супруга Эмма Хемминг-Уиллис.

Это «эмоционально сложный, но научно необходимый» шаг для понимания лобно-височной деменции, сказала Хемминг-Уиллис изданию The WP Times.

Диагноз актера заставил семью открыто столкнуться со смертью, отметила Хемминг-Уиллис. «Большинство людей ассоциируют смерть со страхом и неизвестностью. С лобно-височной деменцией невозможно избежать этого разговора — он становится частью повседневной жизни», — написала она в мемуарах «Нежданное путешествие».

Уиллису 70 лет. Весной 2022 года его семья объявила, что он завершает карьеру из-за афазии — неврологического расстройства, которое приводит к нарушению речи. Позже стало известно, что у актера диагностировали лобно-височную деменцию — болезнь, приводящую к потере когнитивных способностей.

Актер нуждается в круглосуточном уходе. Сейчас он живет отдельно от жены и дочерей. Решение переселить супруга Хемминг-Уиллис назвала самым тяжелым, но правильным.