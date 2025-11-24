НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

Семья Брюса Уиллиса пожертвует его мозг науке

Источник:
Sibnet.ru
115 1
Брюс Уиллис в 2018 году
Фото: Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America / CC BY-SA 2.0

Мозг страдающего деменцией актера Брюса Уиллиса после его смерти пожертвуют для научных исследований, о таком решении семьи сообщила его супруга Эмма Хемминг-Уиллис.

Это «эмоционально сложный, но научно необходимый» шаг для понимания лобно-височной деменции, сказала Хемминг-Уиллис изданию The WP Times.

Диагноз актера заставил семью открыто столкнуться со смертью, отметила Хемминг-Уиллис. «Большинство людей ассоциируют смерть со страхом и неизвестностью. С лобно-височной деменцией невозможно избежать этого разговора — он становится частью повседневной жизни», — написала она в мемуарах «Нежданное путешествие».

Уиллису 70 лет. Весной 2022 года его семья объявила, что он завершает карьеру из-за афазии — неврологического расстройства, которое приводит к нарушению речи. Позже стало известно, что у актера диагностировали лобно-височную деменцию — болезнь, приводящую к потере когнитивных способностей.

Актер нуждается в круглосуточном уходе. Сейчас он живет отдельно от жены и дочерей. Решение переселить супруга Хемминг-Уиллис назвала самым тяжелым, но правильным.

Еще по теме
Финальные эпизоды «Вампиров средней полосы» выйдут в феврале
Netflix представил трейлер финального сезона «Очень странных дел»
«Иллюзия обмана 3» собрала в России больше миллиарда
«Пятый элемент» повторно покажут в российских кинотеатрах
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Объявлено имя «Мисс Вселенная-2025». ФОТО
Как выглядела первая Windows
Зеленский обратился к народу Украины с экстренным сообщением
S.T.A.L.K.E.R. под запретом: что грозит российским геймерам
Обсуждение (1)
Самое обсуждаемое
52
Герасимов доложил Путину о взятии Купянска
39
Зеленский обратился к народу Украины с экстренным сообщением
34
США призвали Зеленского подписать мирный план до 27 ноября
27
Госдума одобрила введение нового налога на электронику
27
Опубликован встречный план Евросоюза по Украине