Экономист объяснил выгоду россиян от слабеющего доллара

«360.ru»
Фото: © Sibnet.ru

Слабеющий доллар положительно отразится на покупательной способности россиян, рассказал директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.

На фоне геополитических событий на внебиржевом рынке произошел резкий перелом, и доллар впервые с мая рухнул ниже 77 рублей. Эксперты говорят, что сильный рубль вредит экономике, а слабый стимулирует экспорт и поэтому способствует ее развитию. Но для простых россиян — ситуация иная.

«Слабый рубль означает пониженное потребление со стороны домашних хозяйств, как собственных товаров, так и импортных. Заниженный курс рубля — гарантия высокой инфляции», — пояснил экономист в интервью телеканалу «360.ru».

Сильный же рубль, по словам Колташова, повышает покупательную способность россиян. В пример он привел ситуацию, когда при курсе доллара в 100 рублей покупка импортных товаров становится непозволительной роскошью.

А при снижении доллара до 60-70 рублей в бюджете появляются средства на отложенные покупки и сбережения. «Таким образом, крепнущий рубль – это на данный момент самое эффективное средство против инфляции», — заключил Колташов.

Экономика #Деньги
