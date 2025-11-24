Экономист объяснил выгоду россиян от слабеющего доллара

Слабеющий доллар положительно отразится на покупательной способности россиян, рассказал директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.

На фоне геополитических событий на внебиржевом рынке произошел резкий перелом, и доллар впервые с мая рухнул ниже 77 рублей. Эксперты говорят, что сильный рубль вредит экономике, а слабый стимулирует экспорт и поэтому способствует ее развитию. Но для простых россиян — ситуация иная.

«Слабый рубль означает пониженное потребление со стороны домашних хозяйств, как собственных товаров, так и импортных. Заниженный курс рубля — гарантия высокой инфляции», — пояснил экономист в интервью телеканалу «360.ru».

Сильный же рубль, по словам Колташова, повышает покупательную способность россиян. В пример он привел ситуацию, когда при курсе доллара в 100 рублей покупка импортных товаров становится непозволительной роскошью.

А при снижении доллара до 60-70 рублей в бюджете появляются средства на отложенные покупки и сбережения. «Таким образом, крепнущий рубль – это на данный момент самое эффективное средство против инфляции», — заключил Колташов.