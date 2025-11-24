НАВЕРХ
Meta* скрыла данные о вреде Instagram и Facebook

Rueters
Фото: © Sibnet.ru

Американская компания Meta* скрыла результаты исследования, указывающие на то, что Instagram и Facebook оказывают негативное влияние на психику пользователей.

Совместно с исследовательской компаний Nielsen в 2020 году Meta запустила проект под кодовым названием «Проект Меркурий». Эксперимент должен был показать, как отказ от принадлежащих компании соцсетей влияет на психику человека, пишет Rueters.

«Люди, которые прекратили пользоваться Facebook на неделю, сообщили об уменьшении чувства депрессии, тревоги, одиночества и социального сравнения», — цитирует агентство внутренние документы компании, содержание которых было раскрыто в ходе судебного процесса между Meta и школьными округами США.

Получив негативные для своей репутации результаты, компания поспешила свернуть исследование и не стала публиковать данные. Сотрудникам это объяснили тем, что исследование было скопрометировано «негативным медийным фоном» вокруг компании в то время.

Иск от имени школьных округов США, помимо Meta, подан также к Google, TikTok и Snapchat. По мнению истцов, эти компании намеренно скрыли от пользователей, родителей и учителей информацию о рисках, связанных с их продукцией.

* Компания Meta признана экстремистской организацией. Ее деятельность на территории РФ запрещена.

