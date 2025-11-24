НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США не удалось склонить Украину к принятию мирного плана Трампа

Источник:
«Страна»
608 4
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и госсекретарь США Марко Рубио
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и госсекретарь США Марко Рубио
Фото: © пресс-служба президента Украины

Представители США и Украины на переговорах в Женеве не смогли договориться по ключным пунктам американского мирного плана — вопросу вывода ВСУ из Донбасса и стремлению Киева в НАТО, пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на источники.

В воскресенье, 23 ноября в Женеве прошли переговоры, целью которых было согласование текста мирного плана. Делегацию США возглавлял госсекретарь Марко Рубио, Украины — глава офиса президента Андрей Ермак.

Вывод украинских войск из Донбасса, которого требует план Трампа, стал «одним из самых спорных моментов», рассказал один из источников. Сторонам не удалось найти понимания и по вопросу стремления Украины в НАТО.

Эти вопросы вынесены на уровень переговоров президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которые могут состояться в ближайшее время.

Белый дом продолжает настаивать на том, чтобы Украина приняла план Трампа как основу для переговоров и выпустила заявление по этому поводу, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, США возражают против совместных встреч украинцев и европейцев. Евросоюз накануне опубликовал альтернативный план по Украине. Позднее Рубио заявил, что с этим планом не знаком и не работает над ним.

Еще по теме
Опубликован встречный план Евросоюза по Украине
Эрдоган проведет переговоры с Путиным
Евросоюз пожалуется африканским странам на Россию
Американский профессор назвал виновников конфликта на Украине
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Объявлено имя «Мисс Вселенная-2025». ФОТО
Как выглядела первая Windows
Зеленский обратился к народу Украины с экстренным сообщением
S.T.A.L.K.E.R. под запретом: что грозит российским геймерам
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

mosquito__2010

у бандеровской украины которую создал запад незаконным гос. переворотом в феврале 2014 г. для нанесения...

kygear

Лучшие заводы лучшее жильё.всё туда шло из СССР.и вот насытившись ребята решили что больше брать нечего...

physx

Ой, как так то?! Он же вешал лапшу, что дела идут хорошо

gena415

ни чего не понятно , или я проспал Россия что проиграла в конфликте? , Украина стоит у стен Кремля? а...