США не удалось склонить Украину к принятию мирного плана Трампа

Представители США и Украины на переговорах в Женеве не смогли договориться по ключным пунктам американского мирного плана — вопросу вывода ВСУ из Донбасса и стремлению Киева в НАТО, пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на источники.

В воскресенье, 23 ноября в Женеве прошли переговоры, целью которых было согласование текста мирного плана. Делегацию США возглавлял госсекретарь Марко Рубио, Украины — глава офиса президента Андрей Ермак.

Вывод украинских войск из Донбасса, которого требует план Трампа, стал «одним из самых спорных моментов», рассказал один из источников. Сторонам не удалось найти понимания и по вопросу стремления Украины в НАТО.

Эти вопросы вынесены на уровень переговоров президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которые могут состояться в ближайшее время.

Белый дом продолжает настаивать на том, чтобы Украина приняла план Трампа как основу для переговоров и выпустила заявление по этому поводу, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, США возражают против совместных встреч украинцев и европейцев. Евросоюз накануне опубликовал альтернативный план по Украине. Позднее Рубио заявил, что с этим планом не знаком и не работает над ним.