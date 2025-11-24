«Иллюзия обмана 3» собрала в России больше миллиарда

Фильм «Иллюзия обмана 3» собрал за две недели в российском прокате более миллиарда рублей. Картина стала первым зарубежным фильмом, сборы которого превысили эту отметку в 2025 году.

Создатели «Иллюзии обмана 3» сохранили полюбившийся зрителям актерский ансамбль, к которому в продолжении примкнула Розамунд Пайк в роли главной антагонистки. По сюжету, «Всадники» должны выкрасть самый дорогой в мире бриллиант, который принадлежит главе преступного синдиката.

Триквел «Иллюзии обмана» стартовал в российских кинотеатрах 13 ноября и в первый же уик-энда возглавил бокс-офис, собрав 530 миллионов рублей. По итогам вторых выходных сборы картины составили уже 1 045 283 060 рублей, согласно данным Единой автоматизированной системы сведений о показах в кинозалах.

Фильм Рубена Фляйшнера о новых приключениях «Четырех всадников» и примкнувших к ним молодых последователях стал первой зарубежной летной в 2025 году, преодолевшей миллиардную отметку сборов в России. Вторым самым кассовым иностранным фильмом стал «Дракула» Люка Бессона, собравший 933 миллиона.